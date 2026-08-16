قیمت امروز Official Saudi Oil Reserve

قیمت لحظه‌ ای Official Saudi Oil Reserve (OSOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OSOR به USD برابر با $ 0 برای هر OSOR می‌ باشد.

توکن Official Saudi Oil Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,040 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M OSOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OSOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00979697 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OSOR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -13.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

ارزش بازار $ 28.04K$ 28.04K $ 28.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.04K$ 28.04K $ 28.04K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,987,701.011475 999,987,701.011475 999,987,701.011475

ارزش بازار فعلی Official Saudi Oil Reserve برابر است با $ 28.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OSOR برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999987701.011475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.04K است.