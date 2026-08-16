قیمت امروز Official Capybara coin

قیمت لحظه‌ ای Official Capybara coin (CAPYBARA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAPYBARA به USD برابر با $ 0 برای هر CAPYBARA می‌ باشد.

توکن Official Capybara coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,011.89 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M CAPYBARA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAPYBARA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAPYBARA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -9.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Official Capybara coin (CAPYBARA)

ارزش بازار $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,933,182.0 999,933,182.0 999,933,182.0

ارزش بازار فعلی Official Capybara coin برابر است با $ 10.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAPYBARA برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999933182.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.01K است.