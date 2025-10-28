OfficatOFFICAT چیست

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching… ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at. Officat is the cat you can't ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar. SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0 JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you're not following the cat. The cat is already following you.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Officat (USD)

ارزش Officat (OFFICAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Officat (OFFICAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Officat را بررسی کنید.

OFFICAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Officat (OFFICAT)

درک، توکنومیکس Officat (OFFICAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OFFICAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Officat (OFFICAT) امروز Officat (OFFICAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OFFICAT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OFFICAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OFFICAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Officat چقدر است؟ ارزش بازار OFFICAT برابر است با $ 538.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OFFICAT چقدر است؟ عرضه در گردش OFFICAT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OFFICAT چقدر بوده است؟ OFFICAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01334922 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OFFICAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OFFICAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات OFFICAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OFFICAT برابر است با -- USD . آیا OFFICAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OFFICAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OFFICAT مراجعه کنید.

