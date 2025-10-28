قیمت لحظه‌ ای Odin Liquidity Network امروز برابر است با 0.0058644 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ODIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ODIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Odin Liquidity Network امروز برابر است با 0.0058644 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ODIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ODIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Odin Liquidity Network

قیمت Odin Liquidity Network (ODIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 ODIN به USD:

$0.0058644
$0.0058644
-1.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Odin Liquidity Network (ODIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:01:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Odin Liquidity Network (ODIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00578407
$ 0.00578407
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00596887
$ 0.00596887
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00578407
$ 0.00578407

$ 0.00596887
$ 0.00596887

$ 0.129051
$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052

+0.20%

-1.16%

+18.24%

+18.24%

قیمت لحظه‌ ای Odin Liquidity Network (ODIN) برابر است با $0.0058644. در 24 ساعت گذشته، ODIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00578407 تا حداکثر $ 0.00596887 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ODIN برابر با $ 0.129051 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00326052 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ODIN در یک ساعت گذشته +0.20%، در 24 ساعت گذشته -1.16% و در 7 روز گذشته +18.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 1.10M
$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M

187.41M
187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593

ارزش بازار فعلی Odin Liquidity Network برابر است با $ 1.10M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ODIN برابر است با 187.41M، و عرضه کل آن 187407814.7566593 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.10M است.

تاریخچه قیمت Odin Liquidity Network (ODIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Odin Liquidity Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Odin Liquidity Network به USD به میزان $ -0.0001923400 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Odin Liquidity Network به USD به میزان $ -0.0013689532 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Odin Liquidity Network به USD به میزان $ -0.00186400561420923 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.16%
30 روز$ -0.0001923400-3.27%
60 روز$ -0.0013689532-23.34%
90 روز$ -0.00186400561420923-24.11%

Odin Liquidity NetworkODIN چیست

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Odin Liquidity Network (ODIN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Odin Liquidity Network (USD)

ارزش Odin Liquidity Network (ODIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Odin Liquidity Network (ODIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Odin Liquidity Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Odin Liquidity Network را بررسی کنید!

ODIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Odin Liquidity Network (ODIN)

درک، توکنومیکس Odin Liquidity Network (ODIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ODIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Odin Liquidity Network (ODIN)

امروز Odin Liquidity Network (ODIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ODIN به واحد USD برابر است با 0.0058644 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ODIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ODIN نسبت به USD برابر است با $ 0.0058644. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Odin Liquidity Network چقدر است؟
ارزش بازار ODIN برابر است با $ 1.10M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ODIN چقدر است؟
عرضه در گردش ODIN برابر است با 187.41M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ODIN چقدر بوده است؟
ODIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.129051 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ODIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ODIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00326052 USD رسید.
حجم معاملات ODIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ODIN برابر است با -- USD.
آیا ODIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ODIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ODIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:01:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Odin Liquidity Network (ODIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,921.01

$4,099.34

$0.05578

$201.05

$4.1700

$4,099.34

$113,921.01

$201.05

$2.6314

$1,141.95

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001091

$0.0000000000000001383

$0.1635

$0.04573

$0.0000000000232

$0.03648

