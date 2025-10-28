Odin Liquidity NetworkODIN چیست

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity. These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions. The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Odin Liquidity Network (ODIN) امروز Odin Liquidity Network (ODIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ODIN به واحد USD برابر است با 0.0058644 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ODIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0058644 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ODIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Odin Liquidity Network چقدر است؟ ارزش بازار ODIN برابر است با $ 1.10M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ODIN چقدر است؟ عرضه در گردش ODIN برابر است با 187.41M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ODIN چقدر بوده است؟ ODIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.129051 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ODIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ODIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00326052 USD رسید. حجم معاملات ODIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ODIN برابر است با -- USD . آیا ODIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ODIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ODIN مراجعه کنید.

