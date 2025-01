Octopus CoinOC چیست

Octopus Finance is a fully automated yield aggregator deployed on Arbitrum. The core feature of Octopus Finance is its Vaults, which are equipped with various automated reinvestment strategies. These strategies include identifying and automatically investing in the highest yielding projects within the DeFi ecosystem, as well as periodically reinvesting the generated returns to achieve compound growth of funds.

منبع Octopus Coin (OC) وب سایت رسمی