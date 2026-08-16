قیمت امروز NYLIM US High Yield Bond Fund

قیمت لحظه‌ ای NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) در حال حاضر برابر با $ 1.006 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYB به USD برابر با $ 1.006 برای هر HYB می‌ باشد.

توکن NYLIM US High Yield Bond Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 200,784 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 199.53K HYB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYB در بازه‌ ای بین $ 1.005 (حداقل) و $ 1.007 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.008 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.998523 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB)

ارزش بازار $ 200.78K$ 200.78K $ 200.78K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 200.78K$ 200.78K $ 200.78K سرمایه در گردش 199.53K 199.53K 199.53K عرضه کل 199,534.0704467132 199,534.0704467132 199,534.0704467132

ارزش بازار فعلی NYLIM US High Yield Bond Fund برابر است با $ 200.78K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش HYB برابر است با 199.53K، و عرضه کل آن 199534.0704467132 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 200.78K است.