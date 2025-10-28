Nyan Meme CoinNYAN چیست

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba. We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned. This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba. We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Nyan Meme Coin (NYAN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Nyan Meme Coin (USD)

ارزش Nyan Meme Coin (NYAN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nyan Meme Coin (NYAN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nyan Meme Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nyan Meme Coin را بررسی کنید!

NYAN به ارزهای محلی

توکنومیکس Nyan Meme Coin (NYAN)

درک، توکنومیکس Nyan Meme Coin (NYAN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NYAN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nyan Meme Coin (NYAN) امروز Nyan Meme Coin (NYAN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NYAN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NYAN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NYAN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nyan Meme Coin چقدر است؟ ارزش بازار NYAN برابر است با $ 280.29K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NYAN چقدر است؟ عرضه در گردش NYAN برابر است با 63.17T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NYAN چقدر بوده است؟ NYAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NYAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NYAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NYAN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NYAN برابر است با -- USD . آیا NYAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NYAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NYAN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nyan Meme Coin (NYAN)