Nuwa World by VirtualsNUWA چیست

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds. Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings. Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards. By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet. Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds. Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings. Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards. By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Nuwa World by Virtuals (NUWA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Nuwa World by Virtuals (USD)

ارزش Nuwa World by Virtuals (NUWA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nuwa World by Virtuals (NUWA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nuwa World by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nuwa World by Virtuals را بررسی کنید!

NUWA به ارزهای محلی

توکنومیکس Nuwa World by Virtuals (NUWA)

درک، توکنومیکس Nuwa World by Virtuals (NUWA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NUWA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nuwa World by Virtuals (NUWA) امروز Nuwa World by Virtuals (NUWA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NUWA به واحد USD برابر است با 0.00106208 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NUWA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00106208 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NUWA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nuwa World by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار NUWA برابر است با $ 270.50K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NUWA چقدر است؟ عرضه در گردش NUWA برابر است با 254.59M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NUWA چقدر بوده است؟ NUWA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00128685 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NUWA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NUWA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NUWA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NUWA برابر است با -- USD . آیا NUWA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NUWA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NUWA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nuwa World by Virtuals (NUWA)