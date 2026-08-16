قیمت امروز NUVA nvPRIME

قیمت لحظه‌ ای NUVA nvPRIME (NVPRIME) در حال حاضر برابر با $ 1.053 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NVPRIME به USD برابر با $ 1.053 برای هر NVPRIME می‌ باشد.

توکن NUVA nvPRIME در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,153,213 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.89M NVPRIME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NVPRIME در بازه‌ ای بین $ 1.051 (حداقل) و $ 1.057 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.062 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.04 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NVPRIME طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار NUVA nvPRIME (NVPRIME)

ارزش بازار $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M سرمایه در گردش 4.89M 4.89M 4.89M عرضه کل 4,893,622.556673164 4,893,622.556673164 4,893,622.556673164

ارزش بازار فعلی NUVA nvPRIME برابر است با $ 5.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش NVPRIME برابر است با 4.89M، و عرضه کل آن 4893622.556673164 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.15M است.