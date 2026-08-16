قیمت امروز Nura Labs

قیمت لحظه‌ ای Nura Labs (NURA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NURA به USD برابر با $ 0 برای هر NURA می‌ باشد.

توکن Nura Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,961 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.91B NURA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NURA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00227799 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NURA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nura Labs (NURA)

ارزش بازار $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K سرمایه در گردش 8.91B 8.91B 8.91B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nura Labs برابر است با $ 59.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NURA برابر است با 8.91B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.96K است.