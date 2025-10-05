قیمت Nummus Aeternitas (NUMMUS)
قیمت لحظه ای Nummus Aeternitas (NUMMUS) برابر است با $0.01130826. در 24 ساعت گذشته، NUMMUS در بازه قیمتی حداقل $ 0.01104096 تا حداکثر $ 0.01160397 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NUMMUS برابر با $ 0.169721 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00785804 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، NUMMUS در یک ساعت گذشته +0.87%، در 24 ساعت گذشته -1.30% و در 7 روز گذشته -10.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Nummus Aeternitas برابر است با $ 1.12M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NUMMUS برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.12M است.
امروز، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.00014895216248014 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.0019743611 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.0079251192 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.08030224118229404 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00014895216248014
|-1.30%
|30 روز
|$ -0.0019743611
|-17.45%
|60 روز
|$ -0.0079251192
|-70.08%
|90 روز
|$ -0.08030224118229404
|-87.65%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-04 13:39:16
|داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
|10-04 11:26:38
|به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر میرود، سهم بازار به 24.9% میرسد
|10-03 10:20:00
|به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
|10-03 05:17:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
|10-01 14:11:00
|به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
|09-30 18:14:00
|به روز رسانی های صنعت
نرخهای فاندینگ ریت فعلی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان میدهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است
