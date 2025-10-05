Nummus AeternitasNUMMUS چیست

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token's backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token's intrinsic value.

منبع Nummus Aeternitas (NUMMUS) وب سایت رسمی

توکنومیکس Nummus Aeternitas (NUMMUS)

درک، توکنومیکس Nummus Aeternitas (NUMMUS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NUMMUS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nummus Aeternitas (NUMMUS) امروز Nummus Aeternitas (NUMMUS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NUMMUS به واحد USD برابر است با 0.01130826 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NUMMUS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01130826 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NUMMUS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nummus Aeternitas چقدر است؟ ارزش بازار NUMMUS برابر است با $ 1.12M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NUMMUS چقدر است؟ عرضه در گردش NUMMUS برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NUMMUS چقدر بوده است؟ NUMMUS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.169721 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NUMMUS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NUMMUS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00785804 USD رسید. حجم معاملات NUMMUS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NUMMUS برابر است با -- USD . آیا NUMMUS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NUMMUS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NUMMUS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nummus Aeternitas (NUMMUS)