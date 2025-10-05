قیمت لحظه‌ ای Nummus Aeternitas امروز برابر است با 0.01130826 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NUMMUS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NUMMUS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Nummus Aeternitas امروز برابر است با 0.01130826 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NUMMUS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NUMMUS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره NUMMUS

اطلاعات قیمت NUMMUS

وب‌سایت رسمی NUMMUS

توکنومیکس NUMMUS

پیش‌بینی قیمت NUMMUS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Nummus Aeternitas

قیمت Nummus Aeternitas (NUMMUS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 NUMMUS به USD:

$0.01130728
$0.01130728$0.01130728
-1.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Nummus Aeternitas (NUMMUS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Nummus Aeternitas (NUMMUS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096

$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

+0.87%

-1.30%

-10.60%

-10.60%

قیمت لحظه‌ ای Nummus Aeternitas (NUMMUS) برابر است با $0.01130826. در 24 ساعت گذشته، NUMMUS در بازه قیمتی حداقل $ 0.01104096 تا حداکثر $ 0.01160397 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NUMMUS برابر با $ 0.169721 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00785804 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NUMMUS در یک ساعت گذشته +0.87%، در 24 ساعت گذشته -1.30% و در 7 روز گذشته -10.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nummus Aeternitas برابر است با $ 1.12M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NUMMUS برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.12M است.

تاریخچه قیمت Nummus Aeternitas (NUMMUS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.00014895216248014 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.0019743611 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.0079251192 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Nummus Aeternitas به USD به میزان $ -0.08030224118229404 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00014895216248014-1.30%
30 روز$ -0.0019743611-17.45%
60 روز$ -0.0079251192-70.08%
90 روز$ -0.08030224118229404-87.65%

Nummus AeternitasNUMMUS چیست

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Nummus Aeternitas (NUMMUS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Nummus Aeternitas (USD)

ارزش Nummus Aeternitas (NUMMUS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nummus Aeternitas (NUMMUS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nummus Aeternitas را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nummus Aeternitas را بررسی کنید!

NUMMUS به ارزهای محلی

توکنومیکس Nummus Aeternitas (NUMMUS)

درک، توکنومیکس Nummus Aeternitas (NUMMUS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NUMMUS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nummus Aeternitas (NUMMUS)

امروز Nummus Aeternitas (NUMMUS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NUMMUS به واحد USD برابر است با 0.01130826 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NUMMUS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NUMMUS نسبت به USD برابر است با $ 0.01130826. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Nummus Aeternitas چقدر است؟
ارزش بازار NUMMUS برابر است با $ 1.12M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NUMMUS چقدر است؟
عرضه در گردش NUMMUS برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NUMMUS چقدر بوده است؟
NUMMUS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.169721 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NUMMUS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NUMMUS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00785804 USD رسید.
حجم معاملات NUMMUS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NUMMUS برابر است با -- USD.
آیا NUMMUS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NUMMUS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NUMMUS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:51 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nummus Aeternitas (NUMMUS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.