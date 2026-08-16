قیمت امروز NPC On Solana

قیمت لحظه‌ ای NPC On Solana (NPCS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NPCS به USD برابر با $ 0 برای هر NPCS می‌ باشد.

توکن NPC On Solana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 451,139 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.95M NPCS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NPCS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03908342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NPCS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +7.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.88 رسیده است.

اطلاعات بازار NPC On Solana (NPCS)

ارزش بازار $ 451.14K$ 451.14K $ 451.14K حجم (24 ساعته) $ 15.88$ 15.88 $ 15.88 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 451.14K$ 451.14K $ 451.14K سرمایه در گردش 997.95M 997.95M 997.95M عرضه کل 997,948,357.631683 997,948,357.631683 997,948,357.631683

ارزش بازار فعلی NPC On Solana برابر است با $ 451.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.88. عرضه در گردش NPCS برابر است با 997.95M، و عرضه کل آن 997948357.631683 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 451.14K است.