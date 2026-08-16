قیمت امروز Novo Nordisk xStock

قیمت لحظه‌ ای Novo Nordisk xStock (NVOX) در حال حاضر برابر با $ 45.06 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NVOX به USD برابر با $ 45.06 برای هر NVOX می‌ باشد.

توکن Novo Nordisk xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 517,345 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.48K NVOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NVOX در بازه‌ ای بین $ 45.06 (حداقل) و $ 45.06 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 66.15 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 34.28 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NVOX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Novo Nordisk xStock (NVOX)

ارزش بازار $ 517.35K$ 517.35K $ 517.35K حجم (24 ساعته) $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.82M$ 90.82M $ 90.82M سرمایه در گردش 11.48K 11.48K 11.48K عرضه کل 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107

ارزش بازار فعلی Novo Nordisk xStock برابر است با $ 517.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.68K. عرضه در گردش NVOX برابر است با 11.48K، و عرضه کل آن 2015512.279401107 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.82M است.