Not PixelPX چیست

Telegram gaming platform Notcoin announced Thursday it will launch a pixel art competition within the Not Pixel game, with the tournament pitting 1,024 online communities against each other in a battle for digital canvas supremacy. Not Pixel is a tap-to-earn blockchain-based game developed by the creators of Notcoin. It allows players to engage in a digital canvas where they can mine colors and create pixel art, earning points known as PX. These points can later be converted into cryptocurrency.

منبع Not Pixel (PX) وب سایت رسمی