Nostradamus is a groundbreaking Web3 platform that transforms the art of prediction into a dynamic and rewarding experience. Drawing inspiration from the legendary seer Nostradamus, this platform bridges the gap between foresight and technology, offering users an engaging way to predict token prices and real-world events. By leveraging blockchain technology, Nostradamus ensures transparency, fairness, and a decentralized approach to prediction markets. The platform is designed to empower users with intuitive tools and gamified features that make forecasting accessible to everyone, from seasoned crypto enthusiasts to curious newcomers.

توکنومیکس Nostradamus (NOSTRA)

درک، توکنومیکس Nostradamus (NOSTRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NOSTRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nostradamus (NOSTRA) امروز Nostradamus (NOSTRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NOSTRA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NOSTRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NOSTRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nostradamus چقدر است؟ ارزش بازار NOSTRA برابر است با $ 5.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NOSTRA چقدر است؟ عرضه در گردش NOSTRA برابر است با 10.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NOSTRA چقدر بوده است؟ NOSTRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.074328 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NOSTRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NOSTRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NOSTRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NOSTRA برابر است با -- USD . آیا NOSTRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NOSTRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NOSTRA مراجعه کنید.

