قیمت امروز Nonchalant Horse

قیمت لحظه‌ ای Nonchalant Horse (HORSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HORSE به USD برابر با $ 0 برای هر HORSE می‌ باشد.

توکن Nonchalant Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 215,556 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 929.81M HORSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HORSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00152391 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HORSE طی یک ساعت گذشته به میزان -13.72% و در هفت روز اخیر به میزان -52.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.22K رسیده است.

اطلاعات بازار Nonchalant Horse (HORSE)

ارزش بازار $ 215.56K$ 215.56K $ 215.56K حجم (24 ساعته) $ 77.22K$ 77.22K $ 77.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 215.56K$ 215.56K $ 215.56K سرمایه در گردش 929.81M 929.81M 929.81M عرضه کل 929,813,692.548398 929,813,692.548398 929,813,692.548398

ارزش بازار فعلی Nonchalant Horse برابر است با $ 215.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.22K. عرضه در گردش HORSE برابر است با 929.81M، و عرضه کل آن 929813692.548398 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 215.56K است.