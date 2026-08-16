قیمت امروز NINEHOOD

قیمت لحظه‌ ای NINEHOOD (NINEHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NINEHOOD به USD برابر با $ 0 برای هر NINEHOOD می‌ باشد.

توکن NINEHOOD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 358,044 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NINEHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NINEHOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00250556 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NINEHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان -7.60% و در هفت روز اخیر به میزان -17.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 113.02K رسیده است.

اطلاعات بازار NINEHOOD (NINEHOOD)

ارزش بازار $ 358.04K$ 358.04K $ 358.04K حجم (24 ساعته) $ 113.02K$ 113.02K $ 113.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 358.04K$ 358.04K $ 358.04K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NINEHOOD برابر است با $ 358.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 113.02K. عرضه در گردش NINEHOOD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 358.04K است.