قیمت امروز Never Sell Your Dust

قیمت لحظه‌ ای Never Sell Your Dust (DUST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUST به USD برابر با $ 0 برای هر DUST می‌ باشد.

توکن Never Sell Your Dust در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,672.07 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.20M DUST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -11.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Never Sell Your Dust (DUST)

ارزش بازار $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K سرمایه در گردش 998.20M 998.20M 998.20M عرضه کل 998,198,206.942104 998,198,206.942104 998,198,206.942104

ارزش بازار فعلی Never Sell Your Dust برابر است با $ 11.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DUST برابر است با 998.20M، و عرضه کل آن 998198206.942104 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.67K است.