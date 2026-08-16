قیمت امروز NeurochainAI

قیمت لحظه‌ ای NeurochainAI (NCN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NCN به USD برابر با $ 0 برای هر NCN می‌ باشد.

توکن NeurochainAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,291 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 272.75M NCN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NCN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.096535 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NCN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -5.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NeurochainAI (NCN)

ارزش بازار $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K سرمایه در گردش 272.75M 272.75M 272.75M عرضه کل 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

ارزش بازار فعلی NeurochainAI برابر است با $ 24.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NCN برابر است با 272.75M، و عرضه کل آن 450000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.29K است.