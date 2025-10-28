Netflix xStockNFLXX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Netflix xStock (USD)

ارزش Netflix xStock (NFLXX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Netflix xStock (NFLXX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Netflix xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Netflix xStock را بررسی کنید!

NFLXX به ارزهای محلی

توکنومیکس Netflix xStock (NFLXX)

درک، توکنومیکس Netflix xStock (NFLXX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NFLXX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Netflix xStock (NFLXX) امروز Netflix xStock (NFLXX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NFLXX به واحد USD برابر است با 1,099.19 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NFLXX نسبت به USD چقدر است؟ $ 1,099.19 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NFLXX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Netflix xStock چقدر است؟ ارزش بازار NFLXX برابر است با $ 284.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NFLXX چقدر است؟ عرضه در گردش NFLXX برابر است با 259.12 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NFLXX چقدر بوده است؟ NFLXX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1,592.14 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NFLXX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NFLXX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1,090.83 USD رسید. حجم معاملات NFLXX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NFLXX برابر است با -- USD . آیا NFLXX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NFLXX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NFLXX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Netflix xStock (NFLXX)