NESHUDONESHUDO چیست

$NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo's influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NESHUDO (NESHUDO) امروز NESHUDO (NESHUDO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NESHUDO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NESHUDO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NESHUDO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NESHUDO چقدر است؟ ارزش بازار NESHUDO برابر است با $ 16.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NESHUDO چقدر است؟ عرضه در گردش NESHUDO برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NESHUDO چقدر بوده است؟ NESHUDO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NESHUDO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NESHUDO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NESHUDO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NESHUDO برابر است با -- USD . آیا NESHUDO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NESHUDO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NESHUDO مراجعه کنید.

