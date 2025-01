NengcoinNENG چیست

Nengcoin (formerly NewEnglandcoin) is a clone of Bitcoin using scrypt as a proof-of-work algorithm with enhanced features to protect against 51% attack and decentralize on mining to allow diversified mining rigs across CPUs, GPUs, ASICs and Android phones.

منبع Nengcoin (NENG) وب سایت رسمی