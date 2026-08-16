قیمت امروز NemoClaw

قیمت لحظه‌ ای NemoClaw (NEMOCLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEMOCLAW به USD برابر با $ 0 برای هر NEMOCLAW می‌ باشد.

توکن NemoClaw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,492.02 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 724.17M NEMOCLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEMOCLAW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00118586 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEMOCLAW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -7.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NemoClaw (NEMOCLAW)

ارزش بازار $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K سرمایه در گردش 724.17M 724.17M 724.17M عرضه کل 993,550,437.77113 993,550,437.77113 993,550,437.77113

ارزش بازار فعلی NemoClaw برابر است با $ 11.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEMOCLAW برابر است با 724.17M، و عرضه کل آن 993550437.77113 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.91K است.