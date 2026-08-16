قیمت امروز NEAR Intents Bridged USDT

قیمت لحظه‌ ای NEAR Intents Bridged USDT (USDT) در حال حاضر برابر با $ 0.99932 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDT به USD برابر با $ 0.99932 برای هر USDT می‌ باشد.

توکن NEAR Intents Bridged USDT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,616,783 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.62M USDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDT در بازه‌ ای بین $ 0.99802 (حداقل) و $ 1.003 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.16 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.846743 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.90M رسیده است.

اطلاعات بازار NEAR Intents Bridged USDT (USDT)

ارزش بازار $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M حجم (24 ساعته) $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M سرمایه در گردش 2.62M 2.62M 2.62M عرضه کل 2,618,523.0 2,618,523.0 2,618,523.0

ارزش بازار فعلی NEAR Intents Bridged USDT برابر است با $ 2.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.90M. عرضه در گردش USDT برابر است با 2.62M، و عرضه کل آن 2618523.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.62M است.