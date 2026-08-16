قیمت امروز Nave Shares

قیمت لحظه‌ ای Nave Shares (NAVE) در حال حاضر برابر با $ 0.04483481 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 57.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAVE به USD برابر با $ 0.04483481 برای هر NAVE می‌ باشد.

توکن Nave Shares در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,404 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.70K NAVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAVE در بازه‌ ای بین $ 0.02797971 (حداقل) و $ 0.04465188 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.232044 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02361133 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان +25.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.82K رسیده است.

اطلاعات بازار Nave Shares (NAVE)

ارزش بازار $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K حجم (24 ساعته) $ 2.82K$ 2.82K $ 2.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K سرمایه در گردش 499.70K 499.70K 499.70K عرضه کل 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

ارزش بازار فعلی Nave Shares برابر است با $ 22.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.82K. عرضه در گردش NAVE برابر است با 499.70K، و عرضه کل آن 499698.216762 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.40K است.