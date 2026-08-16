قیمت امروز Navacoin

قیمت لحظه‌ ای Navacoin (NAVA) در حال حاضر برابر با $ 0.0398573 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAVA به USD برابر با $ 0.0398573 برای هر NAVA می‌ باشد.

توکن Navacoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 285,844 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.28M NAVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAVA در بازه‌ ای بین $ 0.03966767 (حداقل) و $ 0.0401415 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.76 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03771258 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAVA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.70% و در هفت روز اخیر به میزان -12.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 525.28 رسیده است.

اطلاعات بازار Navacoin (NAVA)

ارزش بازار $ 285.84K$ 285.84K $ 285.84K حجم (24 ساعته) $ 525.28$ 525.28 $ 525.28 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M سرمایه در گردش 4.28M 4.28M 4.28M عرضه کل 117,304,542.764 117,304,542.764 117,304,542.764

ارزش بازار فعلی Navacoin برابر است با $ 285.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 525.28. عرضه در گردش NAVA برابر است با 4.28M، و عرضه کل آن 117304542.764 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.68M است.