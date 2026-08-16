قیمت امروز National Trust Fund System

قیمت لحظه‌ ای National Trust Fund System (NTFS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NTFS به USD برابر با $ 0 برای هر NTFS می‌ باشد.

توکن National Trust Fund System در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,645 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M NTFS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NTFS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01222876 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NTFS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -10.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار National Trust Fund System (NTFS)

ارزش بازار $ 84.65K$ 84.65K $ 84.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.65K$ 84.65K $ 84.65K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

ارزش بازار فعلی National Trust Fund System برابر است با $ 84.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NTFS برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999885711.068386 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.65K است.