Naked Crab ManCRABFURIE چیست

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

منبع Naked Crab Man (CRABFURIE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Naked Crab Man (USD)

ارزش Naked Crab Man (CRABFURIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Naked Crab Man (CRABFURIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Naked Crab Man را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Naked Crab Man را بررسی کنید!

CRABFURIE به ارزهای محلی

توکنومیکس Naked Crab Man (CRABFURIE)

درک، توکنومیکس Naked Crab Man (CRABFURIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRABFURIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Naked Crab Man (CRABFURIE) امروز Naked Crab Man (CRABFURIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRABFURIE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRABFURIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRABFURIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Naked Crab Man چقدر است؟ ارزش بازار CRABFURIE برابر است با $ 14.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRABFURIE چقدر است؟ عرضه در گردش CRABFURIE برابر است با 999.57M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRABFURIE چقدر بوده است؟ CRABFURIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRABFURIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRABFURIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CRABFURIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRABFURIE برابر است با -- USD . آیا CRABFURIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRABFURIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRABFURIE مراجعه کنید.

