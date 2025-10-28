Nakama CoinNAKAMA چیست

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

پیش‌ بینی قیمت Nakama Coin (USD)

NAKAMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Nakama Coin (NAKAMA)

درک، توکنومیکس Nakama Coin (NAKAMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NAKAMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nakama Coin (NAKAMA) امروز Nakama Coin (NAKAMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NAKAMA به واحد USD برابر است با 0.00006503 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NAKAMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00006503 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NAKAMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nakama Coin چقدر است؟ ارزش بازار NAKAMA برابر است با $ 390.20K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NAKAMA چقدر است؟ عرضه در گردش NAKAMA برابر است با 6.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NAKAMA چقدر بوده است؟ NAKAMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00007657 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NAKAMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NAKAMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00006475 USD رسید. حجم معاملات NAKAMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NAKAMA برابر است با -- USD . آیا NAKAMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NAKAMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NAKAMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nakama Coin (NAKAMA)