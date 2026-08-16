قیمت امروز Mysterious Source of Income

قیمت لحظه‌ ای Mysterious Source of Income (INCOME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INCOME به USD برابر با $ 0 برای هر INCOME می‌ باشد.

توکن Mysterious Source of Income در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,361.48 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.66M INCOME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INCOME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00194536 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INCOME طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mysterious Source of Income (INCOME)

ارزش بازار $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K سرمایه در گردش 999.66M 999.66M 999.66M عرضه کل 999,657,017.720336 999,657,017.720336 999,657,017.720336

ارزش بازار فعلی Mysterious Source of Income برابر است با $ 12.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INCOME برابر است با 999.66M، و عرضه کل آن 999657017.720336 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.36K است.