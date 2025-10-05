قیمت لحظه‌ ای MXY6900 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MXY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MXY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MXY6900 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MXY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MXY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت MXY6900 (MXY)

$0.00019371
+4.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای MXY6900 (MXY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MXY6900 (MXY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00231973
$ 0
+1.60%

+4.13%

-11.27%

-11.27%

قیمت لحظه‌ ای MXY6900 (MXY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MXY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MXY برابر با $ 0.00231973 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MXY در یک ساعت گذشته +1.60%، در 24 ساعت گذشته +4.13% و در 7 روز گذشته -11.27% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MXY6900 (MXY)

$ 192.23K
--
$ 192.23K
1.00B
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی MXY6900 برابر است با $ 192.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MXY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 192.23K است.

تاریخچه قیمت MXY6900 (MXY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت MXY6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت MXY6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت MXY6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت MXY6900 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+4.13%
30 روز$ 0-80.52%
60 روز$ 0-3.69%
90 روز$ 0--

MXY6900MXY چیست

MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.

پیش‌ بینی قیمت MXY6900 (USD)

ارزش MXY6900 (MXY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MXY6900 (MXY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MXY6900 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MXY6900 را بررسی کنید!

درک، توکنومیکس MXY6900 (MXY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MXY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MXY6900 (MXY)

امروز MXY6900 (MXY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MXY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MXY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MXY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MXY6900 چقدر است؟
ارزش بازار MXY برابر است با $ 192.23K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MXY چقدر است؟
عرضه در گردش MXY برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MXY چقدر بوده است؟
MXY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00231973 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MXY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MXY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MXY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MXY برابر است با -- USD.
آیا MXY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MXY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MXY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:44 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.