MuxyAIMAI چیست

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

پیش‌ بینی قیمت MuxyAI (USD)

ارزش MuxyAI (MAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MuxyAI (MAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MuxyAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MuxyAI را بررسی کنید!

MAI به ارزهای محلی

توکنومیکس MuxyAI (MAI)

درک، توکنومیکس MuxyAI (MAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MuxyAI (MAI) امروز MuxyAI (MAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MuxyAI چقدر است؟ ارزش بازار MAI برابر است با $ 58.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAI چقدر است؟ عرضه در گردش MAI برابر است با 710.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAI چقدر بوده است؟ MAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01913929 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAI برابر است با -- USD . آیا MAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MuxyAI (MAI)