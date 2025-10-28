قیمت لحظه‌ ای Music by Virtuals امروز برابر است با 0.00184644 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MUSIC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MUSIC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Music by Virtuals امروز برابر است با 0.00184644 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MUSIC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MUSIC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Music by Virtuals (MUSIC)

قیمت لحظه‌ ای 1 MUSIC به USD:

$0.00186124
$0.00186124
-21.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Music by Virtuals (MUSIC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:59:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Music by Virtuals (MUSIC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00174407
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.002385
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00174407
$ 0.002385
$ 0.04681096
$ 0
+1.98%

-21.72%

+227.07%

+227.07%

قیمت لحظه‌ ای Music by Virtuals (MUSIC) برابر است با $0.00184644. در 24 ساعت گذشته، MUSIC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00174407 تا حداکثر $ 0.002385 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MUSIC برابر با $ 0.04681096 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MUSIC در یک ساعت گذشته +1.98%، در 24 ساعت گذشته -21.72% و در 7 روز گذشته +227.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Music by Virtuals (MUSIC)

$ 1.86M
--
$ 1.86M
997.59M
997,589,005.9044687
ارزش بازار فعلی Music by Virtuals برابر است با $ 1.86M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MUSIC برابر است با 997.59M، و عرضه کل آن 997589005.9044687 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.86M است.

تاریخچه قیمت Music by Virtuals (MUSIC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Music by Virtuals به USD به میزان $ -0.000512535896805876 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Music by Virtuals به USD به میزان $ +0.0016203458 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Music by Virtuals به USD به میزان $ +0.0010294207 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Music by Virtuals به USD به میزان $ +0.0004418119800633446 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000512535896805876-21.72%
30 روز$ +0.0016203458+87.76%
60 روز$ +0.0010294207+55.75%
90 روز$ +0.0004418119800633446+31.45%

Music by VirtualsMUSIC چیست

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Music by Virtuals (MUSIC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Music by Virtuals (USD)

ارزش Music by Virtuals (MUSIC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Music by Virtuals (MUSIC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Music by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Music by Virtuals را بررسی کنید!

MUSIC به ارزهای محلی

توکنومیکس Music by Virtuals (MUSIC)

درک، توکنومیکس Music by Virtuals (MUSIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUSIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Music by Virtuals (MUSIC)

امروز Music by Virtuals (MUSIC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MUSIC به واحد USD برابر است با 0.00184644 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MUSIC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MUSIC نسبت به USD برابر است با $ 0.00184644. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Music by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار MUSIC برابر است با $ 1.86M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MUSIC چقدر است؟
عرضه در گردش MUSIC برابر است با 997.59M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUSIC چقدر بوده است؟
MUSIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04681096 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MUSIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MUSIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MUSIC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUSIC برابر است با -- USD.
آیا MUSIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MUSIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUSIC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:59:44 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

