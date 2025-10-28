Music by VirtualsMUSIC چیست

MUSIC is the world's first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

منبع Music by Virtuals (MUSIC) وب سایت رسمی

توکنومیکس Music by Virtuals (MUSIC)

درک، توکنومیکس Music by Virtuals (MUSIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUSIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Music by Virtuals (MUSIC) امروز Music by Virtuals (MUSIC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MUSIC به واحد USD برابر است با 0.00184644 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MUSIC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00184644 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MUSIC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Music by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار MUSIC برابر است با $ 1.86M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MUSIC چقدر است؟ عرضه در گردش MUSIC برابر است با 997.59M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUSIC چقدر بوده است؟ MUSIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04681096 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MUSIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MUSIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MUSIC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUSIC برابر است با -- USD . آیا MUSIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MUSIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUSIC مراجعه کنید.

