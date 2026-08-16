قیمت امروز Multi Asset Investment Vehicle

قیمت لحظه‌ ای Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAIV به USD برابر با $ 0 برای هر MAIV می‌ باشد.

توکن Multi Asset Investment Vehicle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,739,265 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.26B MAIV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAIV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00504145 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAIV طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.87K رسیده است.

اطلاعات بازار Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

ارزش بازار $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M حجم (24 ساعته) $ 4.87K$ 4.87K $ 4.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M سرمایه در گردش 1.26B 1.26B 1.26B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Multi Asset Investment Vehicle برابر است با $ 2.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.87K. عرضه در گردش MAIV برابر است با 1.26B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.74M است.