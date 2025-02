MuesliSwap YieldMYIELD چیست

MuesliSwap is adding Liquidity Pools to both Milkomeda and Cardano mainnet step by step. The Muesli Yield Token was introduced to incentivize liquidity provision within the MuesliSwap protocol. Muesli Yield has a limited set of utilities on Milkomeda (none on Cardano mainnet) and can be staked to earn MILK call options.

منبع MuesliSwap Yield (MYIELD) وب سایت رسمی