The mission is simple: become the token with the most holders.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Most Holders Ever (USD)

ارزش Most Holders Ever (GATHA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Most Holders Ever (GATHA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Most Holders Ever را بررسی کنید.

GATHA به ارزهای محلی

توکنومیکس Most Holders Ever (GATHA)

درک، توکنومیکس Most Holders Ever (GATHA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GATHA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Most Holders Ever (GATHA) امروز Most Holders Ever (GATHA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GATHA به واحد USD برابر است با 0.00000732 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GATHA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000732 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GATHA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Most Holders Ever چقدر است؟ ارزش بازار GATHA برابر است با $ 7.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GATHA چقدر است؟ عرضه در گردش GATHA برابر است با 997.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GATHA چقدر بوده است؟ GATHA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0000757 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GATHA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GATHA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000512 USD رسید. حجم معاملات GATHA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GATHA برابر است با -- USD . آیا GATHA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GATHA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GATHA مراجعه کنید.

