قیمت لحظه‌ ای Most Holders Ever امروز برابر است با 0.00000732 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GATHA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GATHA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Most Holders Ever

قیمت Most Holders Ever (GATHA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GATHA به USD:

+0.20%1D
نمودار قیمت لحظه ای Most Holders Ever (GATHA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Most Holders Ever (GATHA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727

$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

+0.25%

+10.83%

+10.83%

قیمت لحظه‌ ای Most Holders Ever (GATHA) برابر است با $0.00000732. در 24 ساعت گذشته، GATHA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000727 تا حداکثر $ 0.00000733 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GATHA برابر با $ 0.0000757 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000512 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GATHA در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.25% و در 7 روز گذشته +10.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Most Holders Ever (GATHA)

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

ارزش بازار فعلی Most Holders Ever برابر است با $ 7.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GATHA برابر است با 997.88M، و عرضه کل آن 997878554.876499 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.31K است.

تاریخچه قیمت Most Holders Ever (GATHA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Most Holders Ever به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Most Holders Ever به USD به میزان $ +0.0000008466 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Most Holders Ever به USD به میزان $ +0.0000026664 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Most Holders Ever به USD به میزان $ +0.000000323980623931257 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.25%
30 روز$ +0.0000008466+11.57%
60 روز$ +0.0000026664+36.43%
90 روز$ +0.000000323980623931257+4.63%

Most Holders EverGATHA چیست

The mission is simple: become the token with the most holders.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Most Holders Ever (GATHA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Most Holders Ever (USD)

ارزش Most Holders Ever (GATHA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Most Holders Ever (GATHA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Most Holders Ever را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Most Holders Ever را بررسی کنید!

GATHA به ارزهای محلی

توکنومیکس Most Holders Ever (GATHA)

درک، توکنومیکس Most Holders Ever (GATHA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GATHA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Most Holders Ever (GATHA)

امروز Most Holders Ever (GATHA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GATHA به واحد USD برابر است با 0.00000732 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GATHA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GATHA نسبت به USD برابر است با $ 0.00000732. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Most Holders Ever چقدر است؟
ارزش بازار GATHA برابر است با $ 7.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GATHA چقدر است؟
عرضه در گردش GATHA برابر است با 997.88M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GATHA چقدر بوده است؟
GATHA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0000757 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GATHA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GATHA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000512 USD رسید.
حجم معاملات GATHA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GATHA برابر است با -- USD.
آیا GATHA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GATHA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GATHA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:54 (UTC+8)

