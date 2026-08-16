قیمت امروز Moonwalk Fitness

قیمت لحظه‌ ای Moonwalk Fitness (MF) در حال حاضر برابر با $ 0.00697007 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MF به USD برابر با $ 0.00697007 برای هر MF می‌ باشد.

توکن Moonwalk Fitness در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,312,984 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 188.64M MF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MF در بازه‌ ای بین $ 0.00685442 (حداقل) و $ 0.00700742 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.071899 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00576499 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.96% و در هفت روز اخیر به میزان -8.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.15K رسیده است.

اطلاعات بازار Moonwalk Fitness (MF)

ارزش بازار $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M حجم (24 ساعته) $ 39.15K$ 39.15K $ 39.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M سرمایه در گردش 188.64M 188.64M 188.64M عرضه کل 999,995,025.0861 999,995,025.0861 999,995,025.0861

ارزش بازار فعلی Moonwalk Fitness برابر است با $ 1.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.15K. عرضه در گردش MF برابر است با 188.64M، و عرضه کل آن 999995025.0861 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.96M است.