MoonlightMOONLIGHT چیست

Moonlight is a token on the Binance Smart Chain (BSC). We provide a comprehensive set of tools & alerts for BSC. We released our first product one month ago (Poocoin Promoted Alerts - PPA), and many other tools are on their way. Moonlight is a utility token: holding tokens is necessary to have access to our tools. This holding mechanism creates loyal Moonlight investors and helps reduce price volatility.

منبع Moonlight (MOONLIGHT) وب سایت رسمی