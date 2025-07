اطلاعات Monkey Shit Inu (MSI).

Once bitter enemies, a cunning monkey and a mischievous Shiba Inu have joined forces to create the ultimate shitcoin on the Ethereum network

وب‌ سایت رسمی: https://monkeyshitinu.com/ وایت پیپر https://monkeyshitinu.tiiny.site/