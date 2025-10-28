MonezyCoinMZC چیست

MonezyCoin is the central currency in our earnings / advertising platform on monezy.io, all transactions on the website are made using $MZC and for people that withdraw the funds from the website they can exchange it to different currencies available. Monezy.io offers you the ability to earn crypto by doing different tasks and offers so if you are a beginner will benefit people that can directly jump in using the earnings to test the networks and use it and those that are experienced can also earn extra funds or advertise their projects. MonezyCoin is the central currency in our earnings / advertising platform on monezy.io, all transactions on the website are made using $MZC and for people that withdraw the funds from the website they can exchange it to different currencies available. Monezy.io offers you the ability to earn crypto by doing different tasks and offers so if you are a beginner will benefit people that can directly jump in using the earnings to test the networks and use it and those that are experienced can also earn extra funds or advertise their projects.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MonezyCoin (MZC) امروز MonezyCoin (MZC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MZC به واحد USD برابر است با 0.00468398 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MZC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00468398 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MZC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MonezyCoin چقدر است؟ ارزش بازار MZC برابر است با $ 35.86K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MZC چقدر است؟ عرضه در گردش MZC برابر است با 7.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MZC چقدر بوده است؟ MZC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00536089 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MZC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MZC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0040753 USD رسید. حجم معاملات MZC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MZC برابر است با -- USD . آیا MZC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MZC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MZC مراجعه کنید.

