قیمت امروز Momus ai

قیمت لحظه‌ ای Momus ai (MOMUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOMUS به USD برابر با $ 0 برای هر MOMUS می‌ باشد.

توکن Momus ai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,467 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 799.89M MOMUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOMUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOMUS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Momus ai (MOMUS)

ارزش بازار $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.08K$ 28.08K $ 28.08K سرمایه در گردش 799.89M 799.89M 799.89M عرضه کل 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

ارزش بازار فعلی Momus ai برابر است با $ 22.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOMUS برابر است با 799.89M، و عرضه کل آن 999893493.4748056 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.08K است.