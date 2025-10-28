MOANIMOANI چیست

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game's economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses. MOANI Token $MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world! Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت MOANI (USD)

ارزش MOANI (MOANI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MOANI (MOANI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MOANI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MOANI را بررسی کنید!

MOANI به ارزهای محلی

توکنومیکس MOANI (MOANI)

درک، توکنومیکس MOANI (MOANI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOANI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MOANI (MOANI) امروز MOANI (MOANI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MOANI به واحد USD برابر است با 0.00119862 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MOANI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00119862 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MOANI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MOANI چقدر است؟ ارزش بازار MOANI برابر است با $ 754.93K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MOANI چقدر است؟ عرضه در گردش MOANI برابر است با 629.83M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOANI چقدر بوده است؟ MOANI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00371014 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MOANI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MOANI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00110747 USD رسید. حجم معاملات MOANI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOANI برابر است با -- USD . آیا MOANI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MOANI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOANI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MOANI (MOANI)