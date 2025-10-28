قیمت لحظه‌ ای Moaner by Matt Furie امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MOANER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MOANER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Moaner by Matt Furie امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MOANER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MOANER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MOANER

اطلاعات قیمت MOANER

وب‌سایت رسمی MOANER

توکنومیکس MOANER

پیش‌بینی قیمت MOANER

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Moaner by Matt Furie

قیمت Moaner by Matt Furie (MOANER)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MOANER به USD:

--
----
-9.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Moaner by Matt Furie (MOANER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:02:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Moaner by Matt Furie (MOANER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-9.32%

-20.53%

-20.53%

قیمت لحظه‌ ای Moaner by Matt Furie (MOANER) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MOANER در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MOANER برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MOANER در یک ساعت گذشته -0.60%، در 24 ساعت گذشته -9.32% و در 7 روز گذشته -20.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Moaner by Matt Furie (MOANER)

$ 45.66K
$ 45.66K$ 45.66K

--
----

$ 45.66K
$ 45.66K$ 45.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Moaner by Matt Furie برابر است با $ 45.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOANER برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.66K است.

تاریخچه قیمت Moaner by Matt Furie (MOANER) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Moaner by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Moaner by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Moaner by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Moaner by Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-9.32%
30 روز$ 0-33.87%
60 روز$ 0-84.50%
90 روز$ 0--

Moaner by Matt FurieMOANER چیست

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Moaner by Matt Furie (MOANER)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Moaner by Matt Furie (USD)

ارزش Moaner by Matt Furie (MOANER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Moaner by Matt Furie (MOANER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Moaner by Matt Furie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Moaner by Matt Furie را بررسی کنید!

MOANER به ارزهای محلی

توکنومیکس Moaner by Matt Furie (MOANER)

درک، توکنومیکس Moaner by Matt Furie (MOANER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOANER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Moaner by Matt Furie (MOANER)

امروز Moaner by Matt Furie (MOANER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MOANER به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MOANER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MOANER نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Moaner by Matt Furie چقدر است؟
ارزش بازار MOANER برابر است با $ 45.66K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MOANER چقدر است؟
عرضه در گردش MOANER برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOANER چقدر بوده است؟
MOANER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MOANER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MOANER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MOANER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOANER برابر است با -- USD.
آیا MOANER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MOANER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOANER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:02:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Moaner by Matt Furie (MOANER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,671.19
$113,671.19$113,671.19

-1.12%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,072.00
$4,072.00$4,072.00

-2.41%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05114
$0.05114$0.05114

-8.20%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.91
$198.91$198.91

-0.59%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2979
$4.2979$4.2979

-17.12%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,072.00
$4,072.00$4,072.00

-2.41%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,671.19
$113,671.19$113,671.19

-1.12%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.91
$198.91$198.91

-0.59%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6218
$2.6218$2.6218

-1.48%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,123.40
$1,123.40$1,123.40

-1.77%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001104
$0.001104$0.001104

+84.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001402
$0.0000000000000001402$0.0000000000000001402

+1,186.23%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1660
$0.1660$0.1660

+232.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04466
$0.04466$0.04466

+123.30%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000191
$0.0000000000191$0.0000000000191

+87.25%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01839
$0.01839$0.01839

+83.90%