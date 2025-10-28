MixieMIXIE چیست

MixieAI is a Web3-powered game creation platform that leverages artificial intelligence to assist users in designing gaming assets, environments, and full interactive experiences. Built for both creators and players, MixieAI integrates token farming, NFT utilities, and a collaborative AI engine to simplify the development of immersive, cross-platform games. It serves as both a creation tool and a community hub for gaming innovation.

منبع Mixie (MIXIE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Mixie (USD)

ارزش Mixie (MIXIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mixie (MIXIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mixie را بررسی کنید.

MIXIE به ارزهای محلی

توکنومیکس Mixie (MIXIE)

درک، توکنومیکس Mixie (MIXIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MIXIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mixie (MIXIE) امروز Mixie (MIXIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MIXIE به واحد USD برابر است با 0.00352937 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MIXIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00352937 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MIXIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mixie چقدر است؟ ارزش بازار MIXIE برابر است با $ 1.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MIXIE چقدر است؟ عرضه در گردش MIXIE برابر است با 352.83M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MIXIE چقدر بوده است؟ MIXIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.085161 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MIXIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MIXIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MIXIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MIXIE برابر است با -- USD . آیا MIXIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MIXIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MIXIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mixie (MIXIE)