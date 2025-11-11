اقتصاد توکنی Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

اقتصاد توکنی Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 19:21:09 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 25.67K
$ 25.67K$ 25.67K
کل عرضه:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
منبع تغذیه در گردش:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 25.67K
$ 25.67K$ 25.67K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0000083
$ 0.0000083$ 0.0000083
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
$ 0$ 0
قیمت فعلی:
$ 0
$ 0$ 0

اطلاعات Mirai The WhiteRabbit (MIRAI).

وب‌ سایت رسمی:
http://miraioneth.xyz/

توکنومیکس Mirai The WhiteRabbit (MIRAI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های MIRAI که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های MIRAI که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی MIRAI را درک کردید، قیمت زنده توکن MIRAI را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت MIRAI

می‌خواهید بدانید که MIRAI به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت MIRAI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.