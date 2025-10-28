قیمت لحظه‌ ای Mirai The WhiteRabbit امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MIRAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MIRAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Mirai The WhiteRabbit امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MIRAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MIRAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Mirai The WhiteRabbit

قیمت Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MIRAI به USD:

--
----
-3.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:02:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-3.05%

+24.61%

+24.61%

قیمت لحظه‌ ای Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MIRAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MIRAI برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MIRAI در یک ساعت گذشته -0.74%، در 24 ساعت گذشته -3.05% و در 7 روز گذشته +24.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

$ 38.95K
$ 38.95K$ 38.95K

--
----

$ 38.95K
$ 38.95K$ 38.95K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mirai The WhiteRabbit برابر است با $ 38.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIRAI برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.95K است.

تاریخچه قیمت Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Mirai The WhiteRabbit به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mirai The WhiteRabbit به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mirai The WhiteRabbit به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mirai The WhiteRabbit به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.05%
30 روز$ 0-3.63%
60 روز$ 0+7.89%
90 روز$ 0--

Mirai The WhiteRabbitMIRAI چیست

Mirai the White Rabbit is a captivating lifestyle brand that embodies the essence of curiosity, creativity, and a touch of magic. Our brand is inspired by the idea that everyday life can be extraordinary, and we strive to bring a sense of wonder and enchantment to our customers' lives.

At Mirai, we believe that imagination is the key to unlocking a world of possibilities. We draw inspiration from the curious and creative minds of our audience, crafting unique products and experiences that spark joy and wonder. Our brand is built on the principles of imagination, creativity, and a deep understanding of our customers' needs and desires.

Our products are designed to be more than just functional items; they are gateways to new worlds and experiences. From beautifully crafted home decor to imaginative accessories, each product is infused with a sense of magic and wonder. Our designs are modern, yet timeless, and are crafted with the finest materials to ensure that they bring joy and delight to our customers' lives.

At Mirai, we believe that experiences are just as important as products. That's why we create immersive experiences that transport our customers to new and exciting worlds. From workshops and classes to events and exhibitions, our experiences are designed to inspire creativity, spark imagination, and foster a sense of community among our customers.

Storytelling is at the heart of our brand. We use narrative techniques to bring our products and experiences to life, creating a sense of enchantment and wonder. Our stories are woven into every aspect of our brand, from the design of our products to the experiences we create. We believe that stories have the power to transport us, to inspire us, and to connect us with others.

At Mirai, we are building a community of like-minded individuals who share our passion for imagination, creativity, and wonder. Our community is a place where people can come together to share ideas, inspire each other, and explore new possibilities. We believe that together, we can create a world that is more magical, more creative, and more wonderful.

If you're ready to embark on a journey through imagination, where the ordinary becomes extraordinary, then join us at Mirai the White Rabbit. Follow us on social media, sign up for our newsletter, and get ready to be transported to a world of wonder and enchantment. Let's create magic together!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Mirai The WhiteRabbit (USD)

ارزش Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mirai The WhiteRabbit را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mirai The WhiteRabbit را بررسی کنید!

MIRAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

درک، توکنومیکس Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MIRAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

امروز Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MIRAI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MIRAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MIRAI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mirai The WhiteRabbit چقدر است؟
ارزش بازار MIRAI برابر است با $ 38.95K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MIRAI چقدر است؟
عرضه در گردش MIRAI برابر است با 420.69B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MIRAI چقدر بوده است؟
MIRAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MIRAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MIRAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MIRAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MIRAI برابر است با -- USD.
آیا MIRAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MIRAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MIRAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:02:26 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

