قیمت لحظه‌ ای Mineral Vault I Security Token امروز برابر است با 0.995762 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MNRL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MNRL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MNRL

اطلاعات قیمت MNRL

وب‌سایت رسمی MNRL

توکنومیکس MNRL

پیش‌بینی قیمت MNRL

لوگو Mineral Vault I Security Token

قیمت Mineral Vault I Security Token (MNRL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MNRL به USD:

$0.995762
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Mineral Vault I Security Token (MNRL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mineral Vault I Security Token (MNRL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.991638
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.996744
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.991638
$ 0.996744
$ 1.008
$ 0.974445
--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

قیمت لحظه‌ ای Mineral Vault I Security Token (MNRL) برابر است با $0.995762. در 24 ساعت گذشته، MNRL در بازه قیمتی حداقل $ 0.991638 تا حداکثر $ 0.996744 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MNRL برابر با $ 1.008 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.974445 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MNRL در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.08% و در 7 روز گذشته -0.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
--
$ 9.96M
2.28M
10,000,000.0
ارزش بازار فعلی Mineral Vault I Security Token برابر است با $ 2.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MNRL برابر است با 2.28M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.96M است.

تاریخچه قیمت Mineral Vault I Security Token (MNRL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ -0.0008424474659595 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ -0.0040937767 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ +0.0163907404 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ -0.0039961982751806 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0008424474659595-0.08%
30 روز$ -0.0040937767-0.41%
60 روز$ +0.0163907404+1.65%
90 روز$ -0.0039961982751806-0.39%

Mineral Vault I Security TokenMNRL چیست

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Mineral Vault I Security Token (MNRL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Mineral Vault I Security Token (USD)

ارزش Mineral Vault I Security Token (MNRL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mineral Vault I Security Token (MNRL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mineral Vault I Security Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mineral Vault I Security Token را بررسی کنید!

MNRL به ارزهای محلی

توکنومیکس Mineral Vault I Security Token (MNRL)

درک، توکنومیکس Mineral Vault I Security Token (MNRL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MNRL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mineral Vault I Security Token (MNRL)

امروز Mineral Vault I Security Token (MNRL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MNRL به واحد USD برابر است با 0.995762 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MNRL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MNRL نسبت به USD برابر است با $ 0.995762. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mineral Vault I Security Token چقدر است؟
ارزش بازار MNRL برابر است با $ 2.27M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MNRL چقدر است؟
عرضه در گردش MNRL برابر است با 2.28M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MNRL چقدر بوده است؟
MNRL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.008 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MNRL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MNRL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.974445 USD رسید.
حجم معاملات MNRL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MNRL برابر است با -- USD.
آیا MNRL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MNRL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MNRL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:38 (UTC+8)

