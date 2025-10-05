Mineral Vault I Security TokenMNRL چیست

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mineral Vault I Security Token (MNRL) امروز Mineral Vault I Security Token (MNRL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MNRL به واحد USD برابر است با 0.995762 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MNRL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.995762 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MNRL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mineral Vault I Security Token چقدر است؟ ارزش بازار MNRL برابر است با $ 2.27M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MNRL چقدر است؟ عرضه در گردش MNRL برابر است با 2.28M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MNRL چقدر بوده است؟ MNRL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.008 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MNRL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MNRL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.974445 USD رسید. حجم معاملات MNRL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MNRL برابر است با -- USD . آیا MNRL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MNRL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MNRL مراجعه کنید.

