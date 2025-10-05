قیمت Mineral Vault I Security Token (MNRL)
--
-0.08%
-0.08%
-0.08%
قیمت لحظه ای Mineral Vault I Security Token (MNRL) برابر است با $0.995762. در 24 ساعت گذشته، MNRL در بازه قیمتی حداقل $ 0.991638 تا حداکثر $ 0.996744 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MNRL برابر با $ 1.008 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.974445 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MNRL در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.08% و در 7 روز گذشته -0.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Mineral Vault I Security Token برابر است با $ 2.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MNRL برابر است با 2.28M، و عرضه کل آن 10000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 9.96M است.
امروز، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ -0.0008424474659595 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ -0.0040937767 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ +0.0163907404 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mineral Vault I Security Token به USD به میزان $ -0.0039961982751806 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0008424474659595
|-0.08%
|30 روز
|$ -0.0040937767
|-0.41%
|60 روز
|$ +0.0163907404
|+1.65%
|90 روز
|$ -0.0039961982751806
|-0.39%
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-04 13:39:16
|داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
|10-04 11:26:38
|به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر میرود، سهم بازار به 24.9% میرسد
|10-03 10:20:00
|به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
|10-03 05:17:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
|10-01 14:11:00
|به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
|09-30 18:14:00
|به روز رسانی های صنعت
نرخهای فاندینگ ریت فعلی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان میدهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است
