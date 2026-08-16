قیمت امروز Minecraft Grandma Fund

قیمت لحظه‌ ای Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRANDMA به USD برابر با $ 0 برای هر GRANDMA می‌ باشد.

توکن Minecraft Grandma Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M GRANDMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRANDMA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00335404 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRANDMA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +7.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

ارزش بازار $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,956,112.068565 999,956,112.068565 999,956,112.068565

ارزش بازار فعلی Minecraft Grandma Fund برابر است با $ 22.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GRANDMA برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999956112.068565 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.29K است.