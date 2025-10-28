Mine BlueMB چیست

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

پیش‌ بینی قیمت Mine Blue (USD)

ارزش Mine Blue (MB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mine Blue (MB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mine Blue را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mine Blue را بررسی کنید!

MB به ارزهای محلی

توکنومیکس Mine Blue (MB)

درک، توکنومیکس Mine Blue (MB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mine Blue (MB) امروز Mine Blue (MB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MB به واحد USD برابر است با 0.058998 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.058998 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mine Blue چقدر است؟ ارزش بازار MB برابر است با $ 2.07M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MB چقدر است؟ عرضه در گردش MB برابر است با 54.51M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MB چقدر بوده است؟ MB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.059998 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01399899 USD رسید. حجم معاملات MB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MB برابر است با -- USD . آیا MB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mine Blue (MB)