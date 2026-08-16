قیمت امروز Mindfak By Matt Furie

قیمت لحظه‌ ای Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MINDFAK به USD برابر با $ 0 برای هر MINDFAK می‌ باشد.

توکن Mindfak By Matt Furie در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,732 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 690.00M MINDFAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MINDFAK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01701608 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MINDFAK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +9.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

ارزش بازار $ 72.73K$ 72.73K $ 72.73K حجم (24 ساعته) $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.73K$ 72.73K $ 72.73K سرمایه در گردش 690.00M 690.00M 690.00M عرضه کل 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mindfak By Matt Furie برابر است با $ 72.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.16K. عرضه در گردش MINDFAK برابر است با 690.00M، و عرضه کل آن 690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.73K است.